Calciomercato, Juventus su Emerson | “Possibile il prestito”

Interesse concreto della Juventus per Emerson Palmieri. Il terzino sinistro è in uscita dal Chelsea e l’affare sarebbe possibile in prestito.

Possibile acquisto sulla fascia sinistra per la Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un terzino sinistro: Andrea Pirlo, almeno per il momento, sta adattando Juan Cuadrado da quella parte. Dopo la cessione di Mattia De Sciglio, inoltre, il ds Paratici si è attivato per prelevare un calciatore per garantire all’allenatore un’alternativa rispetto al solo Frabotta. E’ noto l’interesse per Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.

Juventus, Caronni: “Emerson in prestito”

Matteo Caronni, giornalista di Top Calcio 24, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato della Juventus: “Se il Chelsea dovesse aprire alla cessione in prestito, non escludo che la Juve riesca a prendere Emerson“. Insomma, Palmieri è un obiettivo concreto per i bianconeri, ma l’affare dovrebbe andare in porto solo in prestito.

Emerson Palmieri è in uscita dal Chelsea, che da quella parte ha acquistato Chillwell dal Leicester e ha anche Marcos Alonso. In tre per una sola maglia da titolare sono davvero troppi e nelle prossime ore la Juventus tenterà l’affondo per convincere Lampard a cedere l’italo-brasiliano in prestito.

