Calciomercato Juventus, doppio erede per Buffon | Pista in Serie A

La Juventus è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo: due nomi in pole position per sostituire Gigi Buffon

A poco più di due giorni alla sfida in trasferta contro il Crotone, in casa bianconera si fanno già i conti in vista del prossimo anno. L’estate 2021 vedrà un avvicendamento tra i pali bianconeri. Con Gigi Buffon che saluterà il calcio giocato, la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad acquistare un nuovo vice Szczesny nel calciomercato estivo. Doppia chance in Serie A: ecco il colpo a costo zero.

Calciomercato Juventus, vice Szczesny: due nomi in Serie A

Due idee, entrambe a parametro zero. La Juventus vuole rinnovare in parte la batteria di portieri per il 2021/22. In tal senso, al posto di Buffon, il nome caldo potrebbe essere quello di Marco Sportiello. L’estremo difensore dell’Atalanta, 28 anni ed in scadenza a giugno, può quindi rappresentare una ghiotta opportunità per il ruolo di vice Szczesny.

Non solo Sportiello, però, sul taccuino di Paratici in Serie A. Piace anche l’esperto Antonio Mirante che con ogni probabilità a fine anno saluterà la Roma. Il 37enne di Castellammare di Stabia, essendo cresciuto nel settore giovanile della Juventus, faciliterebbe anche la compilazione delle liste Uefa del club campione d’Italia.

Situazione in divenire, dunque: Buffon è in uscita, Sportiello e Mirante i candidati principali per il ruolo di vice Szczesny.

