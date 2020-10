Calciomercato Juventus, ‘beffa’ Barcellona | Raiola lo porta a Torino!

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere un nuovo colpo targato Raiola: i bianconeri pronti a ‘soffiarlo’ al Barcellona

Archiviato il deludente pari in casa del Crotone, la Juventus torna a pensare al calciomercato. In vista del 2021, sono diversi i nomi sul taccuino di Paratici che potrebbe ‘attingere’ alla scuderia di Mino Raiola. Il noto procuratore offre il suo assistito alla ‘Vecchia Signora’: i tre nomi che piacciono alla Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Raiola: tris di gioielli per Pirlo

La Juventus torna a parlare con Mino Raiola. Il potente agente ha diversi nomi nella sua scuderia che interessano alla società campione d’Italia. Focus sui giovani talenti, in primissimo piano stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, c’è Donyell Malen.

Il talento del Psv, 5 reti e 2 assist in 7 presenze in stagione, è stato accostato al Barcellona che ha poi preferito tentare l’acquisto, poi sfumato, di Depay. Raiola ha offerto ai dirigenti bianconeri Malen, che potrebbe partire la prossima estate per 30 milioni di euro.

Sempre in ‘casa’ Raiola, la Juventus non perde di vista Scamacca. Lo sostiene ‘Fichajes.com’ che parla di contatti tra la Juventus e Raiola per il 21enne di proprietà del Sassuolo. In terza battuta piace anche Myron Boadu, in scadenza nel 2023 con gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

