Calciomercato Inter, scambio e conguaglio in Spagna | Ecco le cifre

Inter, si intensificano le voci di uno scambio con l’Atletico Madrid tra Brozovic e Savic: dalla Spagna spuntano le cifre

Il mercato riaprirà a gennaio, ma sull’asse Milano-Madrid c’è una trattativa in particolare che sembra scaldarsi. Calciomercatonews.com aveva infatti sottolineato come potesse concretizzarsi uno scambio Brozovic-Savic tra Inter ed Atletico Madrid e dalla Spagna la notizia sembra trovare riscontri. Il croato non è infatti più una prima scelta per Conte e potrebbe salutare Milano a gennaio. Su di lui avrebbero messo gli occhi gli spagnoli, a caccia di un centrocampista. Vero che dall’Arsenal è arrivato Torreira, ma la partenza di Thomas Partey, ceduto all’Arsenal nelle ultime ore di mercato, pesa e non poco a Diego Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber a costo zero | Sfida alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, difensore per terzino | Affare col Liverpool

Calciomercato Inter, scambio Savic-Brozovic: le cifre

Il Cholo, nonostante le caratteristiche diverse rispetto al ghanese, avrebbe individuato proprio nel croato dell’Inter l’uomo giusto per la propria mediana. E i nerazzurri potrebbero approfittare della carta Brozovic per arrivare a Savic. Il montenegrino non rappresenta una prima scelta tra i centrali e potrebbe partire a gennaio. Savic conosce bene il calcio italiano e potrebbe rappresentare un innesto importante per la difesa nerazzurra.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo ‘Don Balon’ l’affare potrebbe concretizzarsi, ma lo scambio non risulterebbe alla pari. Per arrivare a Brozovic, l’Atletico Madrid, oltre a cedere il cartellino di Savic, dovrebbe anche aggiungere una proposta economica del valore di 15 milioni di euro.

Il cartellino di Brozovic è infatti valutato 50 milioni di euro e l’Inter si aspetta un indennizzo economico da parte del club spagnolo. L’Atletico valuta con attenzione, ma sembra che da Madrid ci sia grande volontà per portare a termine l’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Lautaro: rispunta il Real | A Madrid con lo scambio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in difesa | Offerta respinta!