Parma, UFFICIALE: ancora un positivo | I dettagli

Il Parma Calcio ha pubblicato un comunicato ufficiale sul suo sito per fare il punto della situazione sul focolaio da Covid-19, riscontrato negli ultimi giorni. Il club ha confermato la presenza di un positivo nel gruppo squadra

La situazione relativa al Covid-19 continua a preoccupare tutta l’Italia e anche il mondo del calcio. Negli ultimi giorni, anche nel Parma sono state riscontrate delle anomalie negli ultimi giri di tamponi. Nei test effettuati in vista della partita di Coppa Italia contro il Pescara, un calciatore è stato trovato positivo al Coronavirus. E’ asintomatico e sarà sottoposto a nuovi controlli.

Covid, un positivo nel Parma: tutti i dettagli

Di seguito il comunicato del club gialloblù: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

