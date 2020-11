Informazione online, Web365 in crescita costante | La classifica dei primi cento siti

Ecco la classifica dell’audience online aggiornata ad settembre 2020: Web365 guadagna una posizione nell’ultimo mese, ecco i dati raccolti da ComScore ad settembre 2020

Un salto in avanti importante nell’ultimo mese per Web365, aggregato composto da ben 37 siti, che dal sesto posto scala alla quinta posizione in classifica dei siti d’informazione in Italia. A settembre sono stati aggiunti sei siti (Altranotizia.it, Automotorinews.it, Ck12.it, Cellulari.it tra gli altri). Nell’elenco dei primi cento portali, al quarto posto si piazza TgCom24 con i siti aggregati (ComingSoon.it, Meteo.it, Nonsprecare.it e Sportmediaset.it) con 23 milioni di visitatori unici. In terza posizione Ciaopeople 29.639 milioni di visitatori unici a settembre, superati dai 30.110 milioni di visitatori dal gruppo editoriale di City-News. In prima posizione Evolution ADV Network, anch’esso aggregato, con 32.816 milioni di visitatori.