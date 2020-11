Calciomercato, addio Milan | Saluta a gennaio!

Il Milan lavora ai prossimi movimenti di calciomercato e, già a gennaio, è pronto a mettere in atto una cessione: i dettagli

Il rocambolesco pari casalingo contro l’Hellas Verona firmato dal solito Ibrahimovic mantiene il Milan in testa alla Serie A. Dal campo al calciomercato, i rossoneri sono già al lavoro per gennaio. Tra entrate e soprattutto uscite, un addio alla squadra di Pioli pare sempre più probabile: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, divorzio a gennaio: lo scenario

Non solo nuovi arrivi in quel di Milanello il prossimo gennaio. In casa Milan si lavora per sfoltire la rosa di Pioli ed il nome che parrebbe vicino a salutare il ‘Diavolo’ nelle prime settimane del 2021 è quello di Pierre Kalulu.

Il 20enne terzino francese, arrivato la scorsa estate dal Lione, sta faticando a trovare spazio in rossonero. La folta concorrenza, Calabria, Dalot e Conti sono davanti nelle gerarchie di Pioli, spingono il classe 2000 a cercare continuità altrove.

A riportare la notizia è ‘Milannews.it’ che sostiene come Kalulu possa salutare in prestito a gennaio: valutazioni in corso, l’ex Lione più vicino all’addio.

