Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Nuovo assalto!

Il Milan lavora alle prossime operazioni di mercato. Torna di moda il talento, rossoneri in corsa: Maldini ci prova

Archiviato il rocambolesco pari di San Siro contro l’Hellas Verona di Juric, in casa Milan è tempo di guardare al futuro. Focus sui prossimi obiettivi, in entrata ed uscita, in vista del calciomercato invernale. Tra gennaio e giugno sono numerosi i profili monitorati da Maldini e Massara: torna di moda un vecchio pallino della dirigenza del ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, occhi sul gioiello: c’è l’Arsenal

Una pista destinata a scaldarsi in vista della riapertura del mercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan torna a pensare con forza a Dominik Szoboszlai. Il gioiello del Salisburgo, già vicinissimo ai rossoneri quando Rangnick era il prescelto per la panchina del ‘Diavolo’, rimane in cima ai pensieri di Massara e Maldini.

Da superare la concorrenza dell’Arsenal che, da tempo, ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il 20enne ungherese è stato avvicinato anche dal Napoli ma soprattutto la Juventus, con Paratici che ha monitorato a lungo le prestazioni del classe 2000.

Non sarà semplice ma il Milan rimane in piena corsa: Szoboszlai il possibile rinforzo per la mediana di Pioli, ‘Gunners’ permettendo.

