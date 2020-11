Calciomercato Inter, ultimatum definitivo | Il bomber chiama Conte

L’Inter è pronta a lavorare per il prossimo calciomercato e rispunta il nome di Giroud per l’attacco

È un momento particolare per Olivier Giroud, che dopo essere stato a un passo da diverse squadre italiane è rimasto al Chelsea dove ora sta trovando poco spazio. Ciò potrebbe creare problemi soprattutto in vista di Euro 2021, così come dichiarato dal ct Deschamps durante questa pausa delle nazionali.

“Lui paga la situazione nel suo club, per il fisico che ha non può perdere il ritmo e ha bisogno di giocare. Ne stiamo parlando anche con lui, io spero che cambi questa situazione, non dobbiamo dimenticare ciò che ha fatto e quello che ha ancora la possibilità di fare”.

Calciomercato Inter, Deschamps pressa Giroud: i nerazzurri possono farsi nuovamente avanti

A questo punto, dunque, il francese potrebbe muoversi per provare a cercare un nuovo club. Nel Chelsea la concorrenza è agguerrita e per questo è difficile trovare spazio e convincere il ct alla convocazione per il prossimo Europeo.

Giroud è stato seguito da diversi club di Serie A e soprattutto dall’Inter, che è uno dei club che è stato più vicino all’acquisto. Ora il francese sarebbe pronto a richiamare i nerazzurri per provare a trasferirsi in Italia nei prossimi mesi e lottare per un posto in Nazionale.

In questi due mesi Giroud ha collezionato soltanto tre presenze in Premier League e ha necessariamente bisogno di più spazio per restare in forma.

