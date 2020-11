Calciomercato Juventus, ‘chiamata’ per Pogba | L’ex si espone

Arriva una chiamata per Paul Pogba da parte di un ex calciatore, che ha dedicato la sua carriera alla Juventus. Una sorta di invito per tornare a Torino

L’avventura di Paul Pogba al Manchester United sta andando peggio del previsto. Il centrocampista francese non è felice coi Red Devils e sta meditando l’addio. La Juventus sta monitorando la situazione, in attesa effettuare la mossa giusta che gli permetta di far tornare alla base il ‘Polpo Paul‘. A tal proposito arriva l’invito di un ex bianconero al francese di tornare presto a Torino.

Juventus, Marchisio ‘chiama’ Pogba

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha voluto rispondere a Paul Pogba riguardo le parole sulla sua carriera. Il centrocampista del Manchester United ha dichiarato: “E’ il peggior momento della mia carriera. Giocare con la Francia è una boccata d’ossigeno, siamo una famiglia“. I Red Devils avevano attivato il rinnovo fino al 2022 poco tempo fa, ma per Pogba la felicità è ancora lontana.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

E qui subentra Marchisio, che ha risposto a un tweet di Pogba, invitandolo a tornare alla Juventus: “Torna e sarai di nuovo felice“. Almeno per il momento, non c’è stata la risposta del francese. Tuttavia, Pogba è ben consapevole che per tornare ai fasti di un tempo dovrebbe andar via dal Manchester United e, perché no, ritornare a Torino.

