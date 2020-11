Calciomercato, intrigo Mancini: rinnovo difficile | Top club alla finestra

Il futuro di Roberto Mancini potrebbe non essere più sulla panchina azzurra: rinnovo complicato, diversi top club tentano il Ct

L’Italia di Roberto Mancini sta stupendo tutti. L’ex tecnico dell’Inter, elogiato per l’egregio lavoro svolto fino ad ora come selezionatore degli azzurri, è tuttavia lontano dal rinnovo. Un prolungamento complicato, quello con la Federazione: ecco i motivi.

Calciomercato, top club su Mancini: rinnovo lontano

Nonostante la ferma volontà di Gravina di prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2022, il futuro di Mancini potrebbe essere lontano dagli azzurri. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, il Ct chiede un importante ritocco all’ingaggio. Attualmente Mancini guadagna poco più di due milioni all’anno (la metà di quanto percepiva Conte, supportato dagli sponsor e vorrebbe pareggiare le cifre percepite ai tempi dal collega leccese.

Il presidente della Figc Gravina, anche in vista delle elezioni il prossimo 15 marzo, vuole presentarsi con il rinnovo del ‘Mancio’ fino all’Europeo tedesco del 2024. Le parti sono lontane dall’essere in simbiosi, anche perchè su Mancini, tra le altre, c’è anche la Juventus. Il Ct è tra i nomi in pole per succedere a Pirlo in caso di fallimento dell’ex centrocampista. Un’ipotesi affascinante porta anche a Parigi.

Il Psg è destinato a salutare Tuchel nei prossimi mesi, con Mancini che ambisce a lottare per la Champions League alla guida di un top club europeo. Prima del prossimo Europeo tutto sarà deciso: rinnovo o addio, per il Ct c’è già la fila.

