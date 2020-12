Calciomercato, rischio esonero immediato | ‘Sogno’ Spalletti!

Luciano Spalletti è il grande sogno per il club di Serie A che nelle prossime ore potrebbe cambiare guida tecnica: i dettagli

La vittoria del Sassuolo sul Benevento ha aperto l’undicesima giornata di Serie A che, nelle prossime ore, potrebbe vedere un clamoroso esonero. Il grande sogno del club italiano resta Luciano Spalletti, tra i profili più ricercati nelle ultime settimane: è sfida a tre in caso di esonero immediato.

Calciomercato Serie A, corsa a tre per la panchina: sogno Spalletti

La sfida di oggi pomeriggio contro l’Udinese può vedere una clamorosa svolta sulla panchina del Torino. Marco Giampaolo si gioca tanto del suo futuro alla guida dei granata, con i friulani possibili giudici del destino dell’ex Milan. In caso di tracollo, in casa Torino non si esclude un esonero immediato con un grande, e complicato, sogno: Luciano Spalletti.

Ancora sotto contratto con l’Inter e pronto a ripartire dall’anno prossimo. Il tecnico chiederebbe 4-4,5 milioni a stagione con pretese importanti. Più percorribile la pista che porta a Leonardo Semplici con cui il ds granata Vagnati ha già lavorato alla Spal.

Resta alla finestra anche Davide Nicola che dopo aver chiuso la scorsa estate l’avventura alla guida del Genoa, potrebbe approdare sulla panchina del Torino.