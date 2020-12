Calciomercato Milan, addio a gennaio | Futuro in Serie A

Il Milan potrebbe veder partire il giocatore conteso in Serie A: si fa avanti il Genoa di Ballardini per il mercato di gennaio

Difendere la vetta in una complicata trasferta come quella contro il Benevento. Il Milan di Pioli si prepara al ritorno in campo, con un occhio sempre vigile sulle prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, spunta un altro club di Serie A per Rade Krunic: il Genoa di Ballardini punta l’ex Empoli.

Calciomercato Milan, il Genoa vuole Krunic: le ultime

Il Milan disegna le prossime mosse di mercato e tra gli altri, in uscita, potrebbe esserci Rade Krunic. Il 27enne bosniaco, arrivato dall’Empoli un anno e mezzo fa, piace da tempo al Torino per rinforzare la mediana.

Ad aggiungersi alle contendenti per Krunic però, stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe il Genoa. Il club rossoblù, chiusa la trattativa con la Lazio per Vavro, intende continuare a rinforzarsi per una più agevole salvezza nella seconda parte della stagione.

In tal senso, il Milan sarebbe freddo sull‘addio di Krunic che nonostante lo scarso minutaggio, si è sempre fatto trovare pronto nelle 19 apparizioni stagionali (con 1 gol) agli ordini di Pioli.