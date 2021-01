Il primo colpo del Manchester United arriva dalla Serie A: reso ufficiale l’acquisto di un giovane attaccante

Il Manchester United viene eliminato dalla EFL Cup dai rivali del Manchester City, ma nel frattempo mettono a segno il primo colpo del calciomercato invernale che da poco ha aperto i battenti. Il primo acquisto di questo gennaio dei ‘Red Devils’ avviene dalla Serie A, precisamente dall’Atalanta. Infatti proprio il club inglese attraverso un comunicato ufficiale rende noto l’acquisto di Amad Diallo, giovane esterno offensivo classe 2002 della Costa D’Avorio. Per il giovane attaccante lo United ha dovuto sborsare circa 40 milioni di euro, mentre per il giovane ci sarà un contratto fino al 2025. Una cessione che sblocca il mercato in uscita dell’Atalanta, che ora avrà a disposizione un budget importante per nuovi rinforzi.