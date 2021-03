Tiene banco in sede di calciomercato il futuro di Donnarumma al Milan: una squadra della Premier avrebbe puntato il portiere

Qualche passo falso di troppo per il Milan nell’ultimo periodo in stagione. Le sconfitte poco rassicuranti contro Spezia e, soprattutto, Inter hanno acceso l’allarme nell’ambiente rossonero. La vittoria importantissima contro la Roma pareva aver ridato fiducia, ma gli uomini di Pioli hanno deluso nuovamente nello scontro con l’Udinese. I nerazzurri, impegnati stasera nel match contro il Parma, può allungare ulteriormente la distanza in classifica e volare a +6 dai cugini. Notizie negative potrebbero arrivare anche in sede di calciomercato: un elemento fondamentale della rosa milanese potrebbe dire addio a fine stagione. Una squadra proveniente dalla Premier League potrebbe tentare l’assalto al giocatore durante la prossima sessione si trasferimenti estiva.

Calciomercato Milan, rinnovo lontano per Donnarumma: il Chelsea fa sul serio

Risultati negativi in Serie A per il Milan. Discorso diverso, invece, per l’Europa con i rossoneri che hanno raggiunto gli ottavi di finale di Europa League. Sfortuna, però, nei sorteggi: gli uomini di Pioli dovranno, infatti, affrontare la compagine probabilmente più forte della competizione, ossia il Manchester United, in quello che si prospetta un match senza dubbio molto affascinante. Il ritorno in Champions League, inoltre, sembra sempre più probabile in vista della prossima stagione. La compagine milanese, però, potrebbe vedersi costretta a dover fare a meno di quello che fino ad ora è stato uno degli elementi più importanti della rosa.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, portiere che potrebbe fare le valigie e decidere di lasciare Milano. Il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto a giugno 2021: le trattative per il rinnovo sono iniziate da tempo, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. C’è ancora distanza tra la richiesta del classe ’99 e l’offerta del club. Secondo quanto riferisce il sito ‘Fichajes.net’, inoltre, il Chelsea di Tuchel sarebbe fortemente interessato all’acquisto della giovane stella e potrebbe tentare l’assalto la prossima estate in caso di mancato prolungamento.

Donnarumma sarebbe sicuramente l’ideale per risolvere i problemi difensivi dei ‘Blues’. Gli inglesi, inoltre, hanno realizzato con Arrizabalaga l’investimento più grande (80 milioni di euro) nella storia del calcio per un estremo difensore, ma lo spagnolo non ha saputo essere all’altezza delle aspettative. Ora possono ritentare con il campano, con quello che sarebbe un colpo clamoroso a parametro zero.