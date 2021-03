L’Inter pianifica il prossimo calciomercato estivo che potrebbe vedere il riavvicinamento di un vecchio pallino di Marotta: pronta la cessione, rinforzo in Serie A

Il consistente vantaggio di 9 punti rassicura il l’Inter di Conte che, nella corsa scudetto, resta l’indiscutibile favorita. Dal calcio giocato al calciomercato, la società nerazzurra si sta già muovendo in vista della stagione che verrà. In tal senso, si riapre la pista che porta ad un big in Serie A: lo scenario.

Calciomercato Inter, il Napoli cambia idea: big in vendita

Secondo quanto riportato dal ‘Todofichajes.com’, il Napoli avrebbe ormai deciso di mettere sul mercato Dries Mertens. Nonostante il rinnovo con gli azzurri la scorsa estate fino al 30 giugno 2022, il destino del belga pare segnato. L’attaccante 33enne non ha convinto la società campana sia per le prestazioni altalenanti sia per i continui infortuni, con il club di De Laurentiis che l’anno scorso si oppose alla cessione all’Inter.

Adesso proprio i nerazzurri, alla riapertura della sessione estiva, potrebbero tornare a bussare alla porta dei partenopei per l’attaccante a segno solo 6 volte in stagione. Attenzione, tuttavia, alla concorrenza di diversi club interessati a Mertens. Dalla Lazio al Siviglia, passando per Atletico Madrid e Valencia, il cartellino di Mertens si aggira intorno ai 15 milioni.

E con l’avvicinarsi della scadenza, la separazione con la squadra azzurra pare sempre più probabile.