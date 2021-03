Juventus ed Inter rischiano di vedere sempre più lontano l’approdo del gioiello durante il prossimo calciomercato estivo: il talento allo scoperto, può sfumare l’addio

Non è un mistero che in vista del prossimo anno, le big del nostro calcio si stiano già muovendo per mettere a segni nuovi colpi dal calciomercato estivo. In tal senso, per Juventus ed Inter potrebbero arrivare brutte notizie nella corsa ad uno dei gioielli dell’Atalanta: Robin Gosens. Il tedesco naturalizzato olandese è uscito allo scoperto spiazzando tutti su quello che sarà il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno Ronaldo al Real | Annuncio da Madrid

LEGGI ANCHE >>>Juventus e Ronaldo, attacco durissimo | “Ecco perché fallisce in Champions”

Calciomercato Juventus e Inter, Gosens allo scoperto

In una intervista concessa a ‘Kicker’, Robin Gosens ha parlato di diversi temi. Il più caldo, in ottica futura, è senz’altro quello che riguarderà la sua prossima squadra che, sorprendentemente, potrebbe essere ancora l’Atalanta. “L’Atalanta potrebbe esercitare una clausola per prolungare il mio contratto, in scadenza nel 2022, per un’altra stagione”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’esterno 26enne, 10 reti e 7 assist in stagione, allontana dunque le pretendenti che da tempo lo hanno messo nel mirino. Sulla sfida con il Real, Gosens ha poi detto: “Nessuno conosceva l’Atalanta ma oggi ci esaltano per il grande gioco, ho parlato con Kroos e rispettano il nostro modo di giocare”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Vidal | Soldi e scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, delusione a centrocampo | Cessione in Serie A!

Tutto in divenire, dunque, per quanto riguarda il destino di Gosens: la permanenza alla corte di Gasperini è, tuttavia, un’ipotesi che prende sempre più corpo.