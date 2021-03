La Juventus porta a casa tre punti importanti dopo la sfida contro il Cagliari: scoppia però la polemica, arriva il duro attacco nei confronti della squadra di Pirlo

Tris al Cagliari e terzo posto in Serie A consolidato per la Juventus di Andrea Pirlo che, grazie ad un super Cristiano Ronaldo, super in scioltezza la squadra sarda. Vittoria non senza polemiche però per la compagine bianconera, con il giornalista Luca Telese che non le manda a dire e punge a distanza il club torinese: ecco le sue parole.

Cagliari-Juventus, fallo Ronaldo: Telese punge i bianconeri

Nel post gara si era già espresso il patron del club sardo Giulini, condannando il gesto di Cristiano Ronaldo. Adesso, attraverso Twitter, anche il giornalista Luca Telese si scaglia contro la Juventus per il durissimo fallo (rimasto impunito) di Cristiano Ronaldo su Cragno.

“La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai“, ha cinguettato Telese sul noto social mettendo nel mirino proprio la Juventus ed i deludenti risultati europei degli ultimi anni della ‘Vecchia Signora’.

La squadra di Pirlo, intanto, è già proiettata al match con il Benevento pronta ad approfittare di un passo falso del Milan per il sorpasso ai rossoneri.