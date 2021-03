L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, si giocherà il suo futuro a partire dalle prossime sfide di Serie A: idea beffa per l’Inter per il sostituto

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. I risultati possono cambiare la percezione in base alla tua idea di gioco. Così il futuro di Andrea Pirlo è sempre in discussione, soprattutto dopo l’eliminazione cocente dalla Champions League. Alla sua prima stagione da allenatore l’ex centrocampista della Nazionale italiana si giocherà tutto nelle ultime sfide di campionato dopo aver vinto la Supercoppa italiana e centrato la finale di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, Simeone idea suggestiva per il post Pirlo

L’idea suggestiva per il post Pirlo, in caso di addio dell’allenatore bianconero, arriverebbe proprio dalla Spagna. Diego Pablo Simeone è tornato da Londra con l’ennesima cocente eliminazione in Champions League: l’Atletico Madrid è caduto in casa del Chelsea dopo la sconfitta dell’andata. L’uscita dagli ottavi potrebbe aprire nuovi spiragli per quanto riguarda il suo futuro: in Europa la sua squadra fa sempre più fatica con un gioco che non decolla mai per i “colchoneros”. Inoltre, il feeling con diversi calciatori non è mai scoccato con Saul, per esempio, che avrebbe chiesto anche la cessione in vista della prossima stagione.



Dopo tanti anni di successi in casa Atletico, il suo ciclo sembra ormai essersi chiuso definitivamente con la scadenza del suo contatto nel 2022. Il suo profilo è stato accostato in passato all’Inter, soprattutto dopo l’esonero di Spalletti, ma alla fine la dirigenza nerazzurra ha optato per l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Così l’idea suggestiva potrebbe esserci in casa Juventus con l’obiettivo di tornare all’antico con una squadra già pronta a vincere dopo che il gioco di Pirlo non entusiasma più di tanto.

Simeone (Getty Images) Il futuro di Diego Pablo Simeone potrebbe essere così in Italia con la possibilità di ritornarci dopo i tanti successi da calciatore con le maglie di Lazio e Inter.