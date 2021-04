È tutta un’altra Juventus quando Paulo Dybala è in campo: dalla media punti al futuro dell’argentino, in scadenza l’anno prossimo

La Juventus incassa il bel successo contro il Napoli e si porta a -1 dal Milan secondo in Serie A. La squadra di Pirlo ha ritrovato uno dei pilastri della scorsa stagione: Paulo Dybala. L’argentino, autore della seconda rete che ha affossato il gruppo di Gattuso, torna ad essere decisivo con numeri che chiamano valutazioni importanti per il futuro della ‘Joya’ che potrebbe essere lontano da Torino.

Calciomercato, con Dybala è un’altra Juventus: rinnovo o addio

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 tiene alta la guardia in casa Juventus, con la società bianconera che si gode il ritorno al gol di Paulo Dybala. L’ex Palermo, stando a quanto riportato su Twitter da ‘OptaPaolo’, è davvero l’arma in più per i bianconeri.

Con l’argentino in campo, la squadra di Pirlo viaggia ad una media di 2,3 punti a partita nelle 12 gare di Serie A a cui il numero 10 ha preso parte. Senza Dybala, invece, la Juventus ha portato a casa la media di 1,8 punti nelle 17 partite in cui è mancato il talento argentino.

Un fattore che è mancato alla Juventus fino ad ora e che potrebbe rappresentare l’arma in più per la squadra di Pirlo: le riflessioni tra rinnovo e addio, vista la scadenza l’anno prossimo con la ‘Vecchia Signora’, continueranno senza alcun dubbio.