Tra i temi caldi in casa Juventus vi è certamente il destino di Cristiano Ronaldo, ancora da decifrare: ‘batosta’ per l’asso portoghese che vede chiudersi due strade per il suo futuro

La vittoria sul Genoa e lo sfogo a fine gara di CR7. In casa bianconera resta il doppio binario con il futuro dell’attaccante lusitano ancora tutto da scrivere e l’addio alla Serie A come ipotesi del tutto plausibile per il prossimo calciomercato estivo. Ecco che arriva, però, un doppio rifiuto per Cristiano Ronaldo: l’indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, doppio ‘no’ a CR7

Un’insofferenza visibile e che avrebbe già portato Ronaldo a chiedere all’agente Jorge Mendes la cessione il prossimo giugno. La Serie A è pronta quindi a salutare il portoghese con un anno d’anticipo sul suo contratto bianconero, in scadenza nel 2022.

La Juventus non è più interessata al rinnovo dell’attaccante 36enne, stando a quanto riporta ‘Don Balon’. Un rendimento calato che non giustifica i 30 milioni netti all’anno percepiti a Torino: CR7 è stato offerto al Real Madrid che, tuttavia, avrebbe definitivamente scartato l’ipotesi ritorno in Spagna alla corte di Zidane.

Situazione in divenire, con l’asso lusitano che non conosce ancora il suo futuro: Mendes al lavoro ma sia la permanenza a Torino che il ritorno a Madrid sembrano due piste altamente improbabili per il 2021/22 dell’attaccante portoghese.