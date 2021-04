Dall’esterno tornano alla carica per Milan Skriniar, autore di una grande stagione sotto la guida di Conte. Il Manchester City ci riprova

È recentemente nata la Superlega e tra i club attualmente presenti c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola. Il club inglese è in netta ascesa negli ultimi anni, e a meno di ribaltoni giocherà anche la prossima semifinale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Intanto lo stesso club inglese pensa anche alla prossima sessione di calciomercato, quando potrebbero arrivare ulteriori regali per il tecnico spagnolo, che spesso e volentieri lancia uno sguardo anche in Serie A. In questo senso potrebbe tornare di moda il nome di Milan Skriniar, che nel recente passato era già stato accostato allo stesso City di Guardiola, il quale è sempre a caccia di nuovi difensori di livello da inserire in organico. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, scambio per Skriniar: controproposta a Guardiola

Guardiola potrebbe essere attratto dal nuovo exploit di Skriniar, ritornato sui suoi livelli dopo una stagione di transizione utile ad assimilare i più complessi schemi di Conte. Ora lo slovacco è un calciatore ancora più maturo e consapevole, ed è diventato ulteriormente duttile sia in una difesa a quattro che a tre. Un vero e proprio centrale moderno e completo, che farebbe gola al City.

L’Inter dal canto suo però spara alto per il proprio gioiello difensivo, e potrebbe richiedere in cambio il cartellino del più esperto Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco con il contratto in scadenza a giugno 2023, e che sta vivendo un’annata da leader della mediana. L’ex Borussia Dortmund per qualità, caratteristiche ed esperienza potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo di Conte, in vista della prossima ed ambiziosa stagione. Il valore di mercato dei due calciatori si assesta sui 40/45 milioni di euro, ma appare complesso pensare di strappare Gundogan a Guardiola, che lo ritiene centrale.