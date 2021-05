La Juventus lavora al prossimo calciomercato estivo, con un possibile ritorno di fiamma per l’attacco di Andrea Pirlo: i bianconeri possono riprovarci per il top player ‘grazie’ all’addio di Robert Lewandowski

La sfida contro l’Udinese per consolidare la classifica e avvicinarsi, nonostante le difficoltà, ad un posto per la prossima Champions League. Le attenzioni della Juventus sono però già monopolizzate dal calciomercato estivo che, con largo anticipo sulla riapertura della prossima sessione, può portare novità importanti per la strategia bianconera. Un assist a sorpresa per la ‘Vecchia Signora’ potrebbe arrivare nientemeno che da Robert Lewandowski: il bomber polacco è pronto a salutare il Bayern e può favorire il colpo top per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Lewandowski in uscita: intreccio e ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid sta già valutando i prossimi rinforzi per l’attacco della squadra di Zidane. Se da un lato i sogno rimangono Kylian Mbappè e Erling Haaland, dall’altro la difficoltà ad arrivare ai due gioielli può riaprire la strada ad un vecchio pallino di Florentino Perez. Già accostato nel 2014, Robert Lewandowski può rappresentare il colpo in attacco per l’estate delle ‘Merengues’. Il bomber polacco, 32 anni, ha già comunicato al Bayern la volontà di andare via al termine dell’attuale stagione.

Un affare che costerebbe non più di 60 milioni ai ‘Blancos’ e che potrebbe portare all’addio di un pilastro di Zidane. Karim Benzema, in scadenza tra un anno con il Real, rischierebbe di giocare meno ed è proprio grazie all’eventuale approdo di Lewandowski a Madrid che la Juventus potrebbe riprovarci per il centravanti francese.

28 reti e 7 assist in 40 presenze stagionali. Numeri da capogiro quelli di Benzema, tra i bomber più prolifici d’Europa nonostante i 33 anni: la Juventus può pensarci anche se lo scoglio rimane l’importante ingaggio da 8,7 milioni di euro percepiti annualmente al Real Madrid.