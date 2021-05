Un asettimana infuocata attende il Milan di Stefano Pioli che, nel prossimo big match di campionato contro la Juventus, si gioca una gran parte della possibilità di prendere parte alla prossima Champions League: in caso di debacle, spazio al grande ex

Nove giorni che possono dire tanto, forse tutto, sul prossimo cammino europeo del Milan. La squadra rossonera, dopo uno sfavillante inizio di stagione, si è persa per strada lasciando campo spianato all’Inter per la conquista del 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Rischia il ‘Diavolo’ ma a rischiare è soprattutto Stefano Pioli che, senza un posto in Champions (il Milan è attualmente quinto, dietro alla Juventus) potrebbe essere esonerato lasciando spazio ad un suggestivo quanto clamoroso ritorno dell’ex bandiera rossonera.

Calciomercato Milan, erede Pioli: ipotesi shock in panchina

Un’idea, una suggestione per il prossimo calciomercato estivo. Il Milan potrebbe imbastire una rivoluzione in caso di mancato ingresso alla prossima Champions League. Il club rossonero valuta dunque il lavoro di Stefano Pioli, il cui futuro è al momento ancora tutto da definire. In tal senso, in caso di flop in questo finale di stagione, il nome a sorpresa per la panchina del ‘Diavolo’ può essere quello di Andriy Shevchenko. L’ex Pallone d’Oro rossonero, intervenuto ai microfoni di ‘Radio 24’ durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, non ha nascosto quello che rimane il suo desiderio per il futuro.

“Quando avrà finito la mia avventura alla guida della Nazionale ucraina, mi piacerebbe molto allenare in Italia. Voglio allenare un club, quel giorno mi guarderò intorno e vedremo”. Un messaggio, nemmeno tanto sibillino, al Milan che potrebbe riabbracciare Sheva in uno scenario al momento tanto suggestivo ed intrigante, quanto complesso.

Il verdetto al campo con Pioli chiamato ad una doppia prestazione di spessore con Juventus prima e Torino poi: vincere per restare e scacciare il fantasma dell’ex bomber ucraino, ancora legatissimo ai colori rossoneri.