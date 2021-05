La Juventus studia un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo: idea in Serie A, pronto lo scambio due per uno

La Juventus non è sicuramente soddisfatta della stagione che sta vivendo e dopo nove anni consecutivi di successi in Serie A, vedrà una nuova squadra trionfare. Da ieri infatti i bianconeri sono ormai matematicamente fuori dalla lotta scudetto, visto il successo dell’Inter contro il Crotone per 0-2.

L’annata non è andata sicuramente nel verso giusto per Ronaldo e compagni, che devono comunque continuare a lottare per raggiungere gli ultimi obiettivi rimasti in questo mese. La Juventus infatti è obbligata a conquistare un posto in Champions League per programmare con più serenità la prossima annata e tra poco più di due settimane avrà anche la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, che può regalare un trofeo.

Calciomercato Juventus, obiettivo De Paul: sul piatto due calciatori

Alla base dei risultati negativi della Juventus c’è sicuramente anche un problema a centrocampo, visto che da quando è stata effettuata la rivoluzione manca la qualità e la giocata di chi occupa quella posizione. Per questo motivo la società sta pensando a Rodrigo De Paul per provare a rinforzare il reparto più in difficoltà.

Il calciatore è seguito anche dal Milan e per questo la Juventus starebbe preparando una nuova proposta per battere la concorrenza rossonera. Sul piatto la società potrebbe mettere Nicolò Fagioli e Mattia Perin, che rientrerà dal prestito al Genoa alla fine di questa stagione.

De Paul sta vivendo stagioni importanti con la maglia dell’Udinese e per questo è finito nel mirino delle big di Serie A.