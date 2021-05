Non solo la Champions nei pensieri della Juventus che valuta, ancora, il futuro di Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio dell’ex leggenda riguardo al destino di CR7

Non è un mistero che, oltre alla tiratissima corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, a tenere banco in casa Juventus è soprattutto il calciomercato che sta per riaprire ufficialmente i battenti. Tra i nomi accostati con più forza alle uscite continua ad esserci quello di Cristiano Ronaldo, in scadenza il 30 giugno 2022 e che in più di un’occasione ha dimostrato una certa insofferenza in campo con la maglia bianconera. Ecco che, in attesa di conoscere il destino europeo della Juventus, arriva l’apertura per un suggestivo ritorno di CR7 nelle prossime settimane. Si tratta del Manchester United che rimane una delle maggiori candidate a riabbracciare l’asso lusitano in caso di addio, la prossima estate, alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Ronaldo allo United: c’è l’apertura

Intervistato dai colleghi di ‘Compare.bet’, come riportato dal ‘Daily Star’, l’ex leggenda del Manchester United Gary Pallister ha aperto le porte per un possibile ritorno di CR7 all’Old Trafford. “Ha fatto grandi cose allo United, tornare farebbe piacere a Ronaldo con la Juventus alle prese con la qualificazione alla Champions”.

Pallister ha poi aggiunto: “Ha la stessa fame di sempre, si prende cura di sè, vuole giocare la Champions e dimostrare di essere il giocatore più forte di sempre“. L’ex difensore inglese ha poi concluso: “Allo United può essere ancora uno dei migliori, può tornare“.

In questa stagione con la maglia della Juventus, Ronaldo ha collezionato 43 presenze complessive con ben 36 reti tra campionato e coppe e 4 assist vincenti.