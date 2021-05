L’Inter rischia di perdere due dei suoi trascinatori dell’ultimo scudetto da poco conquistato: il top club inglese è pronto a farsi avanti con un’importante doppia offerta

Una cavalcata trionfale conclusa con il 19esimo scudetto della storia nerazzurra. L’Inter si gode il tricolore ma, in vista del futuro, rischia di veder partire due tasselli fondamentali del gruppo nerazzurro. In primis Antonio Conte che, nonostante il successo in Serie A, può salutare per approdare in un altro top club. Sulle tracce del tecnico leccese c’è il Tottenham, in piena ricostruzione e pronto a puntare sull’attuale allenatore dell’Inter. Con Conte, però, in direzione Londra potrebbe fare le valigie anche un titolarissimo dell’Inter neo campione d’Italia: Romelu Lukaku. Il belga ha stupito tutti con numeri straordinari e gli ‘Spurs’ sono pronti ad andare alla carica per il duo nerazzurro nel prossimo calciomercato estivo, con una chiara strategia in serbo: cifre e dettagli.

Calciomercato, doppia beffa Inter: addio a Conte e Lukaku

Conte e Lukaku possono lasciare l’Inter. Un’ipotesi complessa che, tuttavia, potrebbe prendere corpo durante l’estate. Ci proverà il Tottenham che sta per incassare 130-140 milioni da Harry Kane ( che ha attualmente un ingaggio di 12 milioni annui) ormai deciso a dire addio alla squadra londinese.

Con i soldi di Kane spazio a Lukaku in attacco, che può arrivare per 110-120 milioni (attuale ingaggio da 7,5 milioni a stagione) ma non solo. Il sogno in panchina è Antonio Conte, che percepisce attualmente uno stipendio da 12 milioni a Milano ma che a Londra aumenterebbe fino a 15.

Situazione dunque in divenire, Lukaku e Conte possono salutare, a sorpresa, l’Inter: il Tottenham alla finestra per il duo campione d’Italia.