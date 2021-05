Il Milan chiude al secondo posto in classifica e centra l’ingresso in Champions League: occhi però anche in ottica calciomercato su un possibile colpo direttamente in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il futuro di Andrea Belotti potrebbe davvero essere lontano dal Torino. L’attaccante di scuola Milan, accostato a più riprese ai rossoneri ma non solo in Serie A, sembrerebbe dunque destinato a salutare il club di Urbano Cairo. Con l’offerta giusta dunque, viene riportato, Belotti sarebbe più vicino all’addio. Servirà un’offerta che soddisfi sia il calciatore (in scadenza nel giugno 2022 e che attualmente percepisce 2 milioni a Torino) sia la società granata che per Belotti non si accontenterebbe di meno di 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rivelazione Donnarumma | Richiesta ‘monstre’!

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Juventus e Milan vincono e vanno in Champions | Napoli in Europa League

Calciomercato Milan, colpo Belotti possibile: i dettagli

Il giocatore non ha ancora rinnovato l’accordo che, come già detto, scadrà tra tredici mesi e che ‘costringe’ Cairo ad aprire alla cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Situazione dunque in divenire per il futuro del ‘Gallo’ che non ha mai nascosto il suo tifo, sin da bambino, per il ‘Diavolo’. Sul giocatore c’è stato l’interesse del Napoli che, tuttavia, ad ora non permetterebbe all’attaccante di giocare la Champions.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Intreccio con Atalanta e Napoli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, salta il riscatto | Scambio immediato!

In questa stagione con i granata, la punta 27enne ha segnat0 13 gol con 7 assist in 36 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.