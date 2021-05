Ancora in dubbio il futuro di Antonio Conte, che nonostante la vittoria dello scudetto potrebbe dire addio all’Inter: erede dal Portogallo con il top player

Una stagione certamente da incorniciare per l’Inter, che è riuscita a conquistare il diciannovesimo scudetto dopo undici anni. La vittoria è arrivata nel secondo anno con Antonio Conte alla guida, che dopo la finale di Europa League dello scorso anno è riuscito a portare il trofeo nella Milano interista. Nonostante questo i nerazzurri potrebbero dire addio al proprio tecnico, il cui futuro ancora non è stato chiarito.

Tra i profili messi nel mirino per sostituirlo ci sarebbe anche quello di Segio Conceicao, allenatore del Porto che a fine giugno vedrà scadere il proprio contratto. Il portoghese rappresenterebbe certamente un’idea low cost per l’Inter, che insieme a lui potrebbe riuscire a mettere a segno un colpo importante.

Calciomercato Inter, Conceicao erede di Conte: con lui anche Corona

Il futuro di Antonio Conte all’Inter è ancora da scrivere e tra le opzioni c’è anche quella dell’addio. Per sostituirlo i nerazzurri potrebbero pensare anche a Sergio Conceicao, allenatore in scadenza di contratto con il Porto. Inoltre con sé il portoghese potrebbe portare uno dei top player del club attuale.

Questo sarebbe Jesus Corona, esterno classe 1993 che in questa stagione ha collezionato 45 presenze, mettendo a segno 3 gol e 11 assist. Il contratto del calciatore scadrà il prossimo anno e proprio nella prossima sessione di calciomercato potrebbe partire. L’agente del calciatore, Matias Bunge, in un’intervista a ‘Calciomercato24.it ha affermato: “Contatti con l’Inter? Si, ma non solo con loro. Lui ha molta fame di vittorie e parleremo con con la dirigenza portoghese per capire se rinnovare o meno”. Dunque un doppio possibile colpo dal Portogallo per la prossima stagione dell’Inter.