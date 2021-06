Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino: clamorosa ipotesi di scambio con il top player stimato da Allegri

Adrien Rabiot è stato più volte accostato alle uscite ma, la prossima sessione di calciomercato, sancirà con ogni probabilità il divorzio tra l’ex PSG e la Juventus. Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e visto il ricco ingaggio da 7 milioni annui, la Juventus non si opporrebbe all’addio seppur alle giuste condizioni tecniche ed economiche. In tal senso, tra gli estimatori del 26enne di Saint-Maurice vi è da sempre il neo allenatore del Real Madrid: Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha già allenato in quel di Parigi il talento classe 1995, destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’: il club di Florentino Perez potrebbe farsi dunque avanti proponendo il cartellino di uno dei big maggiormente apprezzati da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Rabiot da Ancelotti: scambio con il Real

Il nome caldo per convincere la Juventus a far partire Rabiot quello di Isco. Il trequartista è in scadenza tra un anno ed è ormai da mesi uno degli obiettivi della società bianconera.

Con l’addio di Zidane e l’approdo di Ancelotti, per Isco lo spazio potrebbe finire per esaurirsi definitivamente. La Juventus valuta Rabiot circa 25 milioni di euro, con la possibilità di uno scambio alla pari tra l’ex Malaga ed il francese.

Situazione dunque in divenire, con Rabiot che a Madrid può sbloccare l’approdo di Isco in direzione Torino: la Juventus in attesa, Ancelotti vuole puntare sul centrocampista ex PSG.