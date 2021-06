La Juventus a caccia di colpi di spessore per il calciomercato estivo: svolta per il top player, Ancelotti tenta lo sgambetto

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri, dopo due anni dal divorzio con l’allenatore livornese. Si cambierà tanto in vista del prossimo anno, con il calciomercato estivo che incombe e può modificare la rosa a disposizione del nuovo mister. La società torinese punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed Europeo, dopo aver lasciato partire lo scudetto nella Milano nerazzurra dall’ex Antonio Conte. In ottica mercato, però, arriva dalla Spagna l’indiscrezione che può complicare non poco i piani della Juventus per uno degli obiettivi di mercato, da tempo sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Il Real Madrid dell’ex Ancelotti pronto a tornare in corsa ed inserirsi per l’approdo del top player in Spagna: ecco il piano di Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic-Savic: c’è Ancelotti

Lo aveva già richiesto Zidane, adesso la storia si ripete con Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il neo allenatore dei ‘Blancos’ avrebbe espressamente richiesto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, reduce dall’ennesima stagione convincente con la Lazio, è valutato 70-80 milioni e Florentino Perez punterebbe ad inserire almeno una contropartita per abbassare l’esborso cash.

Situazione dunque in divenire, con Ancelotti pronto allo sgambetto alla ‘Vecchia Signora’ per portare al Real Milinkovic-Savic: sul gioiello della Lazio, da tempo, anche Manchester United e PSG.

Nella stagione appena conclusa con la maglia della Lazio, Milinkovic-Savic ha accumulato 41 presenze tra campionato e coppe, con 8 reti e 11 assist vincenti.