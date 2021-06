Euro 2020, il calendario della settimana: date e orari delle partite e dove vederle

Euro 2020: ecco date e orari delle partite dei gironi in programma questa settimana. Dove vederle in TV

Entra nel vivo la fase a gironi di Euro 2020. Quella alle porte sarà infatti la prima settimana intera di partite. Questa sera esordirà la Spagna, domani Francia, Portogallo e Germania nel girone di ferro del torneo. Mercoledì toccherà di nuovo agli azzurri di Mancini, sempre all’Olimpico, contro la Svizzera. Una settimana già decisiva per il cammino di tutte le Nazionali, che in una competizione come l’Europeo non possono permettersi passi falsi. Da Polonia e Spagna al girone dell’Italia che si chiuderà domenica: ecco il calendario, date e orari delle partite di Euro 2020 in programma questa settimana e dove vederle in TV e in streaming. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Euro 2020, calendario gironi: date e orari della settimana

I match clou saranno Francia–Germania di domani sera e Portogallo–Germania, in programma sabato. La Nazionale di Mancini sarà invece impegnata mercoledì contro la Svizzera e chiuderà il proprio girone contro il Galles, domenica alle ore 18. Sabato la Polonia di Lewandowski sfiderà invece la Spagna. Ecco tutte le partite della settimana, con date e orari e dove vederle in TV. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lunedì 14 giugno

15.00: Scozia-Repubblica Ceca, Sky

18.00: Polonia-Slovacchia, Sky

21.00: Spagna-Svezia, Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18.00: Ungheria-Portogallo, Sky

21.00: Francia-Germania, Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15.00: Finlandia-Russia, Sky

18.00: Turchia-Galles, Sky

21.00: Italia-Svizzera, Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15.00: Ucraina-Macedonia, Sky

18.00: Danimarca-Belgio, Sky

21.00: Olanda-Austria, Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15.00: Svezia-Slovacchia, Sky

18.00: Croazia-Repubblica Ceca, Sky

21.00: Inghilterra-Scozia, Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15.00: Ungheria-Francia, Sky

18.00: Portogallo-Germania, Rai 1 e Sky

21.00: Spagna-Polonia, Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18.00: Svizzera-Turchia, Sky

18.00: Italia-Galles, Rai 1 e Sky