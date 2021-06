L’Ungheria di Rossi ferma incredibilmente la Francia davanti al pubblico di Budapest

La partita che doveva essere, sulla carta, la più semplice per la Francia, diventa invece, inaspettatamente, la più complicata. Alla Puskas Arena di Budapest l’Ungheria di Marco Rossi riesce a frenare i campioni del mondo in carica con una prestazione di grande cuore. A passare in vantaggio è l’Ungheria con Fiola ai minuti di recupero del primo tempo. Un gol che cambia i piani della squadra di Deschamps.

Euro2020, Ungheria-Francia 1-1: Tabellino marcatori

Nel secondo tempo la Francia continua a fare fatica e non riesce a rendersi molto pericolosa. L’ingresso di Dembélé aumenta la pericolosità della squadra di Deschamps che però riesce a pareggiare al 66′ con il gol di Griezmann che sfrutta una palla vagante in area di rigore e ristabilisce le gerarchie. Il gol dell’attaccante del Barcellona, però. non basta alla Francia per rimontare e così l’Ungheria riesce a conquistare uno storico pareggio che ribalta le previsioni del girone.

UNGHERIA-FRANCIA 1-1

45+2 Fiola, 66′ Griezmann