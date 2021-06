L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di rinforzi per la fascia sinistra: attenzione al nome di Patrick Van Aanholt, in scadenza di contratto e pronto a liberarsi a zero



L’Inter continua a lavorare alacremente in sede di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I nerazzurri, che con ogni probabilità hanno perso Christian Eriksen, sono vicinissimi alla chiusura del colpo Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco si libererà dal Milan alla fine del mese e sarà ufficialmente svincolato e libero di firmare con la Beneamata. Non solo, l’Inter, alle prese con la crisi economica dettata dalla pandemia da Coronavirus, potrebbe assestare un altro colpo a zero, in questo caso dalla Premier League.

Il profilo caldo potrebbe essere infatti quello di Patrick Van Aanholt, ormai ex terzino sinistro del Crystal Palace, club inglese. Il giocatore olandese, attualmente impegnato ad Euro 2020 sotto la guida dell’ex tecnico proprio dell’Inter Frank de Boer, è un titolare della selezione Orange attualmente prima nel suo girone con due vittorie in due partite.

Calciomercato Inter, Van Aanholt per la fascia sinistra | I dettagli

Van Aanholt potrebbe raffigurare un’ottima soluzione low cost per la fascia sinistra della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Il giocatore olandese infatti, nello scacchiere tattico di De Boer, sta agendo come quinto di centrocampo, lo stesso ruolo che la Beneamata vuole coprire nelle prossime settimane di mercato. Classe 1990, il giocatore dei Paesi Bassi ha collezionato nell’ultimo campionato inglese 22 presenze fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.

Numeri non entusiasmanti, ma che non intaccano le qualità di Van Aanholt che, con la maglia dell’Olanda, sta finora disputando un buon europeo, sia in fase di copertura che in spinta in appoggio delle punte Memphis Depay e Wout Weghorst.