La Francia cerca il passaggio agli ottavi ma intanto non arriva una bella notizia: Europeo finito per l’attaccante

Non arrivano buone notizie per la Francia, che già non se la stava passando benissimo per il pareggio con l’Ungheria anche se la qualificazione agli ottavi non sembra essere in discussioni. La formazione allenata da Didier Deschamps, infatti, perde un pezzo pregiato per l’attacco.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’ l’infortunio di Dembele sembrerebbe essere più grave del previsto. Lo stop dovrebbe riguardare un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa tre settimane.

Qualora la notizia dovesse essere confermata, dunque, l’esterno francese direbbe addio con largo anticipo all’Europeo.