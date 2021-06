Calciomercato, Chelsea sul big azzurro | Scambio e cash in Serie A! I dettagli

Calciomercato: anche il Chelsea campione d’Europa mette nel mirino Spinazzola. Ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

C’è anche Leonardo Spinazzola tra i grandi protagonisti del cammino degli azzurri fino ai quarti di finale di Euro 2020. Il laterale della Roma è stato decisivo anche contro l’Austria, servendo l’assist a Chiesa, ed ha conquistato per la seconda volta nel torneo il riconoscimento di migliore in campo. Prestazioni, quelle dell’ex Juve, che non stanno passando inosservate nemmeno all’estero. Negli ultimi giorni si è addirittura parlato dell’interessamento del Real Madrid, e adesso anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Ecco la possibile proposta dei campioni d’Europa in carica per arrivare a Spinazzola: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Dalot ‘pressa’ il Manchester United: la situazione

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | CSKA Mosca, rinnovo Dzagoev: ecco come stanno le cose

Calciomercato Roma, il Chelsea punta Spinazzola | Tutte le cifre e i dettagli

Il 28enne è in scadenza di 2024 e, reduce da un’ottima stagione anche con i giallorossi, è ora valutato almeno 30-35 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe così mettere sul piatto il cartellino dell’ex Emerson Palmieri: il laterale azzurro, alternativa proprio di Spinazzola nelle gerarchie di Mancini ad Euro 2020, è in uscita dai ‘Blues’ e seguito con grande attenzione anche dall’Inter di Simone Inzaghi. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 per una valutazione di circa 10-15 milioni di euro. Un possibile scambio con conguaglio economico di circa 20 milioni da parte del club inglese che non interessa però alla Roma: Spinazzola, infatti, è al momento incedibile e sarà il titolare sulla fascia sinistra anche per José Mourinho. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in attacco | Incontro per l’affare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma il colpo in difesa | Ad un passo dalla Premier

Dopo aver perso Hakimi, dunque, che è ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain, il Chelsea rischia di veder sfumare anche l’obiettivo Spinazzola.