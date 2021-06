Calciomercato Inter, Kolarov rinnova | "Tragicomico! Da incompetenti"

Il rinnovo di Aleksandar Kolarov fa molto discutere nell’ambiente Inter: i tifosi non gradiscono e criticano il club

L’Inter ieri ha reso ufficiali i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, prolungando il loro contratto fino al 2022. Il club nerazzurro, piuttosto che acquistare nuovi giocatori, visti i problemi economici, preferisce puntare su quelli già presenti in rosa. E’ il caso, per esempio, di Aleksandar Kolarov, che è vicino al rinnovo fino all’anno prossimo, quando sembrava in procinto di accasarsi al Bologna. Nell’ultima stagione è sceso in campo undici volte in tutte le competizioni, siglando un assist. Un rinnovo che non fa piacere ai tifosi dell’Inter.

Inter, tante critiche per il rinnovo di Kolarov

Tante sono le critiche che sta ricevendo l’Inter dai propri tifosi per la decisione di rinnovare il contratto di Kolarov. Alcuni tifosi ‘comprendono’ quelli di Ranocchia e D’Ambrosio, ma non riescono a concepire come sia possibile che il serbo resti, anche perché ha deluso le aspettative.

Posso capire il rinnovo di Ranocchia, posso accettare quello di D’Ambrosio ma il rinnovo di nonno Kolarov significa lanciare chiaramente il messaggio “siamo con le pezze al culo” . Tra l’altro percepisce anche un ingaggio alto. Bentornata mediocrità — Daisy ミ☆ (@Octavia_Quake) June 29, 2021

io comunque al rinnovo di Kolarov mi rifiuto di crederci finché non sarà ufficiale. — Zazzaroni fan (@FOOT_FLIX) June 29, 2021

C’è anche chi non le manda a dire e afferma che il rinnovo di Kolarov sia figlio della mancanza di programmazione dell’Inter.

Il rinnovo a Kolarov è qualcosa di tragicomico, figlio di incompetenza e di mancanza di programmazione. Vabbè che tanto giustificherete anche quello — FC MATTEO 🏆🇮🇹 (@nox2793) June 29, 2021

La logica nel rinnovo di Kolarov non esiste. — cry me a river (@razorback7851) June 29, 2021

Insomma, dopo la cessione di un pezzo grosso come Hakimi, i tifosi dell’Inter continuano le critiche dopo quest’operazione.