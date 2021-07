Calciomercato: da Donnarumma a Sergio Ramos e Hakimi, ecco la nuova formazione del Paris Saint-Germain. Il nuovo undici

Terminato Euro 2020, sta per entrare subito nel vivo la nuova stagione. Sono infatti già iniziati i ritiri delle squadre italiane ed estere, e presto si infiammerà anche il mercato. Chi l’ha già infiammato dal primo giorno è invece il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha già messo a segno colpi importantissimi, senza finora perdere nemmeno un titolare. Da Donnarumma, il cui annuncio è imminente, e Sergio Ramos ad Hakimi dall’Inter e Wijnaldum, Leonardo si è reso protagonista di una campagna acquisti faraonica con un intento ben preciso: tornare a caccia della tanto ambita Champions League. Una rincorsa che è iniziata prima di questi rinforzi con la firma sul rinnovo di Neymar. In attesa di conoscere il futuro di Mbappé. Da Donnarumma e Sergio Ramos ad appunto Neymar e Mbappé: ecco il nuovo undici del PSG di Pochettino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dalla Copa America | Concorrenza inglese

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Dalot ‘pressa’ il Manchester United: la situazione

Calciomercato, ecco il nuovo undici del PSG!

Il nuovo portiere titolare sarà il miglior giocatore di Euro 2020, Gigio Donnarumma, che arriva dal Milan a parametro zero. Keylor Navas sarà la riserva di lusso. A destra Hakimi, mentre la coppia di centrali sarà formata da Sergio Ramos e Marquinhos, con Bernat sulla fascia sinistra. A centrocampo ci sarà l’inserimento di Wijnaldum al fianco di Verratti e probabilmente Paredes, mentre l’attacco è al momento formato da Di Maria, Mbappé e Neymar. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Chiesa | Super offerta dalla Premier!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio alla Serie A | Sorprende tutti!

Icardi, infatti, è sempre in bilico e con l’offerta giusta potrebbe lasciare i parigini. Un undici da urlo, che non è escluso che possa essere migliorato ulteriormente. Ecco la nuova formazione del PSG per la stagione 2021-2022:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.