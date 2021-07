Federico Chiesa nel mirino di diversi top club europei: clamorosa offerta dalla Premier, ipotesi scambio per l’esterno della Juventus

Inizia ufficialmente oggi la nuova era, la seconda in bianconero, targata Massimiliano Allegri. La rosa lentamente si riunirà per il ritiro alla Continassa con il tecnico livornese che alla spicciolata avrà a disposizione il suo gruppo. Una rosa destinata a vivere una piccola rivoluzione, tra entrate ed uscite, con il nome di Federico Chiesa che monopolizza l’attenzione di mezza Europa. L’esterno della Juventus, laureatosi campione d’Europa con l’Italia, ha vissuto settimane da assoluto protagonista con diversi top club pronti ad andare all’assalto già nell’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, oltre al conclamato interesse del Bayern Monaco, a farsi avanti potrebbe essere un’altra big, stavolta dall’Inghilterra. Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp, a caccia di rinforzi di peso per l’attacco dei ‘Reds’ e che vede in Chiesa il profilo ideale per l’anno prossimo. In casa Liverpool sarebbe già pronta una ricca proposta: ecco la decisione della Juventus.

Calciomercato Juventus, Liverpool su Chiesa: l’offerta di Klopp

Il Liverpool su Federico Chiesa, con un’offerta importante per convincere la ‘Vecchia Signora’ a cedere il suo gioiello. Il cartellino di Roberto Firmino, già offerto nei mesi scorsi alla Juventus, sul piatto per tentare di regalare a Klopp l’ex Fiorentina.

Il bomber brasiliano ha una valutazione di circa 50 milioni, ben lontana dagli 80 toccati da Chiesa nelle ultime settimane. Una proposta allettante che la Juventus, tuttavia, non ha la minima intenzione di assecondare.

Chiesa è incedibile e resterà a Torino, alla corte di Allegri. Nonostante il crescere delle pretendenti, la società bianconera ha deciso: Chiesa non si muove, con buona pace di Jurgen Klopp.