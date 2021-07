Il calciomercato estivo può vedere un clamoroso ritorno in Italia del big: tre piste vive, arriva l’ultimatum dal top club

Uno dei nomi che sta maggiormente monopolizzando l’attenzione del calciomercato estivo è certamente quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista classe 1990, approdato al Barcellona nello scambio con la Juventus che ha regalato ai bianconeri il brasiliano Arthur, è destinato a salutare la società spagnola. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, tra le priorità del Barcellona vi sarebbe quello di sfoltire la rosa di Koeman e alleggerire i pesanti costi di numerosi big ormai fuori dal progetto dei catalani. Dopo una sola stagione dirà addio con ogni probabilità anche Miralem Pjanic che ha deluso le aspettative e, secondo il quotidiano iberico, ha espresso la sua voglia di fare ritorno in Italia. Sullo sfondo restano Roma, Inter e Juventus che valutano l’approdo in prestito del 31enne centrocampista. Una possibilità complicata, tuttavia, dalle richieste di Pjanic che non vuole rinunciare ai 6,5 milioni di euro annui percepiti in Catalogna.

Calciomercato, Pjanic in Serie A: ultimatum del Barcellona

Un atteggiamento che sta facendo irritare i vertici blaugrana che hanno lanciato un ultimatum al giocatore: o Pjanic abbasserà le sue pretese d’ingaggio accettando la corte di uno dei tre club di Serie A oppure il club di Joan Laporta prenderà seri provvedimenti nei suoi confronti.

Situazione delicata ed in divenire quella che riguarda Pjanic, conteso da Inter, Juventus e Roma che sperano in un importante taglio del ricco ingaggio per andare all’assalto del bosniaco.

Nell’ultima stagione agli ordini di Koeman, Pjanic ha totalizzato 3o presenze senza nè gol nè assist, accumulando ‘solo’ 1295′ in campo.