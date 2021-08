La Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante, ma la pista che porta a Mauro Icardi si complica: soluzione dalla Premier League

Ultime bollenti ore di calciomercato, e la Juventus continua a essere alla ricerca di un attaccante. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo i bianconeri stanno nuovamente cercando un bomber per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Così uno dei nomi da tempo accostati alla società juventina è Mauro Icardi, attaccante che sin dai tempi dell’Inter piace molto ai bianconeri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini sul suo account Twitter, la Juventus continuerebbe a pressare per l’arrivo dell’argentino, ma in caso di un suo mancato arrivo la soluzione potrebbe arrivare dalla Premier League, sponda Manchester United.

Calciomercato Juventus, occasione last minute in attacco: offerto Martial

Reparto offensivo da completare per la Juventus, mentre il tempo scorre inesorabilmente e la sessione estiva di calciomercato sta per chiudersi. I bianconeri continuerebbero a essere in pressing per l’arrivo di Mauro Icardi, ma l’argentino non sarebbe l’unica soluzione per l’attacco.

Infatti a proporre la soluzione alla Juventus sarebbe il Manchester United, squadra in cui è tornato Cristiano Ronaldo. I ‘Red Devils’ avrebbero così offerto Anthony Martial in prestito con diritto di riscatto. Un’offerta che potrebbe rappresentare la soluzione per chiudere la questione attaccante prima della fine del mercato.