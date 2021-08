L’Italia è pronta a due sfide di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ma per Mancini arriva una doppia tegola

L’Italia arriva alle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar da campione d’Europa. La squadra di Mancini affronterà in tre giorni prima la Bulgaria e poi la Svizzera nel girone C. Le due partite saranno fondamentali per chiudere il girone di andata a punteggio pieno e accumulare punti di distacco dalla seconda, che al momento è la Svizzera.

Per Roberto Mancini però arrivano subito due tegole importanti. Infatti il primo a dover saltare i due impegni è Manuel Lazzari, e al suo posto viene chiamato il terzino del Milan, Davide Calabria. L’altro infortunio invece riguarda Andrea Belotti, che ha lasciato Coverciano ma che non verrà sostituito.