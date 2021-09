Ritorno in Italia per l'ex Inter | Sfida con il Milan: i dettagli

L’Inter e il Milan potrebbero mettere le mani su Rafinha, che tornerebbe in Serie A: attualmente è al Paris Saint-Germain

Inter e Milan a gennaio potrebbero puntare su un nuovo centrocampista, che porti qualità ed esperienza in ambito europeo. Le due società di Milano vogliono tornare a far bene in Champions League e l’innesto di un nuovo giocatore gioverebbe a Inzaghi e Pioli. La più classica delle occasioni che presenta il mercato, come per esempio Rafinha Alcantara, con un passato anche con la maglia nerazzurra. Attualmente è impegnato con il Paris Saint-Germain, che ha allestito una squadra galattica e potrebbe trovare poco spazio.

Inter e Milan alla finestra per Rafinha

Rafinha probabilmente troverà pochissimo spazio in questi sei mesi, e potrebbe andar via a gennaio. Inter e Milan restano alla finestra. Il giocatore si è trovato molto bene a Milano e sarebbe contento di ritornarci. Nonostante i rumors del calciomercato estivo, ha preferito restare a Parigi. Ma Marotta e Maldini iniziano a fiutare l’affare, anche per strappare un prestito qualora non ci fossero le condizioni per l’acquisto a titolo definitivo. Insomma, si resta alla finestra per il ritorno in Serie A.