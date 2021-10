Ancora una stoccata a Dybala: “Chiesa in questo è migliore”

Paulo Dybala ancora nel mirino della critica anche dopo l’entusiasmante vittoria in Champions League: esaltato Chiesa

Una vittoria inaspettata e per questo ancora più avvincente. La Juventus supera di misura il Chelsea campione d’Europa grazie alla rete di Federico Chiesa ad inizio ripresa. Il talentuoso giocatore bianconero è stato anche nominato “Man of the match” regalando altri tre punti decisivi in ottica qualificazione al prossimo turno in Champions League. Allegri ha dovuto varare una nuova formazione visti gli infortuni di Morata e Dybala: quest’ultimo è stato presa di mira ancora una volta.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, super occasione dal Chelsea: può arrivare subito

Juventus, Dybala criticato aspramente

E così sul suo profilo Twitter il giornalista Fabio Ravezzani ha svelato: “Per vincere serve carattere. Chiesa ne ha più di tutti in attacco (molto più di Dybala) e trascina la squadra a una vittoria importantissima. Parte cento volte, sprinta, tira, segna. Vince lui”.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, senti Bonucci: “I giocatori pensavano bastasse Ronaldo”

Un attacco diretto mettendo a confronto Chiesa con Dybala, che è attualmente ai box per infortunio. Il talentuoso giocatore argentino è stato spesso preso di misura per il suo carattere, che è apparso poco carismatico nei momenti topici della stagione. Ora il suo futuro è sempre in discussione.

Chiesa è diventato un giocatore affidabile in poco tempo prendendosi e assumendosi tutta la responsabilità anche in momenti difficili della gara.