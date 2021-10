Inter nel mirino, attacco frontale: “Scudetto falsato!”

Un durissimo attacco da parte del presidente di Serie A che asfalta l’Inter dopo l’ultima vittorioso campionato in Serie A

È un fiume in piena Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, in occasione del meeting organizzato dal ‘Financial Times’ negli Stati Uniti, torna a parlare dell’ultima stagione di Serie A e del momento del calcio italiano. Al centro dell’attacco del patron dei gigliati vi è l’Inter fresca campione d’Italia. “In Italia, il problema è che le regole non valgono per tutti e questo ha falsato la classifica della Serie A dell’anno scorso. Ogni sei mesi forniamo dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. La Fiorentina ed altri club lo hanno fatto, altre società invece no”.

Commisso non ci sta: “Inter da penalizzare”

Commisso punta l’Inter e non spegne la polemica: “Tra questi club c’erano alcuni che non rispettavano i requisiti, uno era la squadra che ha vinto il campionato. Successivamente”, ha proseguito Commisso, “hanno dovuto vendere giocatori come Hakimi e Lukaku per rettificare il rapporto di liquidità”.

Il presidente chiude il suo intervento così: “Chi non rispetta le regole dovrebbe essere penalizzato in campionato. Alcuni club europei fanno sparire i ricavi per poter dire di rispettare le regole. Servono sanzioni”.

Attacco dunque diretto proprio all’Inter che, dopo la conquista del tricolore, non sta vivendo un buon momento dal punto di vista economico.