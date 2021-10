Addio Roma, occhi in casa Inter: da Mourinho già a gennaio

In ottica calciomercato, Inter e Roma possono tornare a discutere di un colpo per i giallorossi: ci pensa Mourinho

Un inizio di stagione che vede la Roma di Josè Mourinho al quarto posto, -4 dal Napoli capolista. I giallorossi, che domenica sera affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali, valutano già le possibili operazioni di calciomercato per il 2022. Tra gennaio e giugno, l’attacco dei capitolini potrebbe vedere un cambiamento importante per lo ‘Special One’. In tal senso, tra i possibili partenti dalla Capitale, possibile già nel mercato invernale, può esserci anche Borja Mayoral. Dopo il buon impatto nella scorsa stagione ed il prestito con diritto di riscatto nel giugno 2022 dal Real Madrid, l’ipotesi di un addio anticipato della punta iberica può prendere corpo. In caso di addio, Mourinh0 chiederebbe comunque un nuovo attaccante, con un terzo profilo che affianchi e si alterni a Shomurodov e Abraham in avanti. L’ultima idea arriverebbe da Milano, sponda nerazzurra, con le attenzioni dello ‘Special One’ rivolte al suo ex club: ecco i dettagli.

Addio Mayoral, Mourinho vuole l’interista

Con Borja Mayoral che può salutare, il nome caldo per la Roma può essere quello di Alexis Sanchez, in scadenza nel 2023 con l’Inter.

L’importante ingaggio del cileno, 7 milioni di euro a stagione, verrebbe spalmato sui prossimi 18 mesi di contratto con la società capitolina.

Un ‘favore’, dopo l’affare Dzeko la scorsa estate, che l’Inter potrebbe mettere in atto visti i buoni rapporti tra le dirigenze: Alexis Sanchez può diventare un concreto obiettivo della Roma di Mourinho.