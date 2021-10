Guai per Allegri, tante assenze in vista della Roma: scelta a sorpresa

La Juventus ha un solo risultato a disposizione nella gara contro la Roma ma per Allegri non sarà semplice: tante assenze a centrocampo

Dopo un momento difficile, la Juventus si sta provando a rialzare e vuole vivere una stagione da protagonista nonostante l’avvio complicato. Al rientro dalla sosta però ci sarà subito l’ostacolo Roma che potrebbe essere affrontato con qualche indisponibilità di troppo, quasi come successo contro il Napoli un mese fa.

La gara si disputerà domenica sera alle 20.45 e sicuramente non ci sarà Adrien Rabiot, fermo per essersi preso il Covid durante il ritiro con la Francia. A centrocampo è a rischio anche la presenza di McKennie, mentre Bentancur tornerà dal Sudamerica venerdì e non sarà al top. Ancora out invece Arthur.

Juventus, emergenza a centrocampo: le possibili mosse di Allegri contro la Roma

Possibile che Massimiliano Allegri schieri comunque il calciatore uruguaiano al fianco di Locatelli, anche se Bentancur sarebbe costretto a stringere i denti per correre ai ripari vista l’emergenza a centrocampo. La Juventus potrebbe scendere in campo con il 4-4-2 Bernardeschi e Cuadrado sulle fasce o il 4-2-3-1. Qualora però Bentancur non ce la dovesse fare, il tecnico bianconero potrebbe schierare Danilo o Bonucci nell’insolita posizione di centrocampo.

È emergenza dunque in casa Juventus visto che mancano i calciatori per la delicata gara con la Roma e c’è l’obbligo di provare a vincere per risalire in classifica.