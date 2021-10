Dalla Roma agli infortunati, parla Allegri: annuncio su Dybala

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma di Mourinho

Una gara fondamentale per la Juventus, visto l’importante distacco dei bianconeri dal Napoli capolista. In tal senso, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sui suoi alla vigilia del big match contro gli uomini di Josè Mourinho. Si parte dal rientro dei giocatori dagli impegni con le nazionali: “Per la prima volta vedo tutta la squadra insieme, deciderò domattina. È pur sempre Juventus-Roma, per noi domani è molto importanti e fino alla sosta abbiamo 7 partite dove bisogna fare punti”. Il tecnico si concentra poi sui suoi: da Ramsey a Morata e Dybala. Sul gallese: “Non c’è niente da chiarire, conto molto su Ramsey. Non so se giocherà dall’inizio”. Per quanto riguarda i due attaccanti infortunati, il ‘Conte Max’ chiarisce la situazione: “Oggi Morata si allenerà con la squadra, dipenderà dai rischi che correrà nell’essere a disposizione. Per Dybala ci vuole tempo, è più indietro di Alvaro e non è a disposizione. Massimo 10 giorni e tornerà”.

Allegri allo scoperto: “Ecco chi gioca in attacco”

Sulla sua vita privata, vista la recente rottura con l’attrice Ambra Angiolini, il livornese glissa: “Non ne parlo, non ho mai voluto parlare della mia vita privata”.

Infine, su Kean, Kaio Jorge e de Ligt. Sui due giovani attaccanti, la situazione è chiara: “Kean sta bene, se Morata non ci sarà o giocherà lui o Chiesa centravanti. Ma anche Kaio, che ha qualità”.

Per quanto riguarda il difensore olandese, Allegri ha chiuso così: “Si è riposato con l’Olanda e quindi dovrebbe giocare. Anche Chiellini, Bonucci e Rugani stanno bene”.