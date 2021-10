Juventus, rebus Chiesa: dalle scelte di Allegri al futuro

Federico Chiesa rappresenta un vero e proprio rebus da sciogliere per Massimiliano Allegri: il punto sul talento della Juventus

Oggi è il grande giorno di Inter-Juventus, posticipo domenicale della nona giornata di campionato che mette di fronte due delle big del nostro calcio. Da un lato i nerazzurri che vogliono restare in scia del Napoli capolista, dall’altro gli uomini di Allegri pronti a dare continuità ai recenti risultati per alimentare la clamorosa rimonta scudetto. Tra le scelte del tecnico livornese in vista di questa sera, dovrebbe essere anche Federico Chiesa: l’ex Fiorentina, al momento, dovrebbe affiancare Morata in avanti con Kulusevski in panchina. Nonostante ciò, l’inizio di stagione del 23enne genovese non è stato certamente dei migliori: tra discontinuità e prestazioni sottotono, l’esterno non ha sempre brillato agli ordini di Allegri.

Ed è proprio l’allenatore toscano che deve fare i conti con un potenziale ‘caso’: alla finestra vi sono sempre numerosi top club europei ma Chiesa, nonostante alti e bassi, rimane una pedina troppo preziosa per la Juventus. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico ed ex mentore di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, ha parlato delle scelte tattiche che potrebbe compiere l’allenatore della Juventus sia stasera che nel corso della stagione: “Non so chi gioca, ma direi Chiellini sicuro. Dipendesse da me, metterei de Ligt, Bonucci e Chiellini, più Cuadrado e Alex Sandro”.

Juventus, Galeone svela: “Ad Allegri piace più di Chiesa”

Giovanni Galeone ha poi rivelato quella che, sulla carta, sembrerebbe una clamorosa preferenza da parte di Allegri sugli esterni. “C’è Bernardeschi, che a Max piace tanto, più di Chiesa, che è un pò anarchico e fatica con le squadre chiuse”.

Un pensiero che, apparentemente, potrebbe condividere proprio Allegri che fino ad ora ha lasciato in campo Chiesa per 581′, con 9 presenze, 2 reti ed 1 assist vincente collezionati fino ad ora.

È chiaro come il talento campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini non stia vivendo il migliore dei suoi momenti agli ordini di Allegri.