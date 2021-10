Inter, Zhang mantiene la promessa | Altre tre firme in arrivo

Dopo l’approvazione dell’esercizio finanziario relativo alla stagione 2020/21, il Presidente dell’Inter pianifica il futuro della società nerazzurra partendo da tre conferme

Collegato in video conferenza nel corso dell’assemblea degli azionisti che doveva determinare – come poi ha fatto – l’approvazione del bilancio per l’esercizio commerciale al 30 giugno 2021, il numero uno dell’Inter Steven Zhang ha ribadito il suo totale impegno a favore della causa meneghina. Tra i must del figlio di Jindong c’è la volontà di dare continutà a quello che si è iniziato, avendo già messo in cassaforte uno splendido Scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, altra grana per Marotta: Simeone ci prova

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Il Presidente conta di tornare di persona in Italia entro Natale, o al massimo entro gennaio – dipenderà dall’evoluzione dei protocolli anti-Covid – per mettere nero su bianco la prosecuzione della collaborazione con delle figure che, a dispetto delle voci circolanti la scorsa estate, rimarranno ancora a lungo negli uffici di Viale della Liberazione.

Inter, Zhang vuole continuità: arriva il rinnovo per tre dirigenti

Come riferito dal Corriere dello Sport, Zhang è fermamente intenzionato a rinnovare per altri tre anni il contratto di Giuseppe Marotta – l’ad nerazzurro-, Piero Ausilio – il direttore sportivo – e Dario Baccin, suo vice. Con questa mossa il Presidente intende dare un chiaro segnale alla serietà del progetto Inter, al netto delle diffcoltà economiche ben conosciute.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si ribalta tutto: Inzaghi e Marotta cambiano idea

Con questa decisione la proprietà Suning mette, almeno per ora, a tacere le speculazioni su ipotetici passaggi di consegna in atto. La volontà di mantenere l’Inter a livelli di eccellenza trova così una sua conferma con la continuità dirigenziale. Squadra che vince non si cambia, insomma.